Даша Ульянова, которая была победительницей шоу "Холостяк" в одном из сезонов рассталась с главным героем проекта довольно быстро. Однако после съемок все равно осталась популярна в сети и продолжает часто рассказывать о себе в Инстаграм.

В этот раз Даша устроила себе яркие выходные и не так часто выходила на связь, лишь после небольшого отдыха она рассказала, как провела свободное время. Ульянова также покорила видео с пляжа, где успела отдохнуть без лишнего внимания.

Стоит отметить, что девушка продолжает жить в Киеве, рассказывает о происходящем в стране и обращает внимание на то, какие фото следует публиковать и о чем стоит умолчать, чтобы избежать критики украинцев.

«About last weekend 🫶🏻🛥» - пишет Даша под кадрами.

«Дашуля красавица 🔥Но очень хорошо» - пишут Ульяновой в ответ под видео.

В этот раз Даша рассказала, как повлияла на ее жизнь активная гимнастика, девушка является мастером спорта и не раз завоевывала различные медали на выступлениях.

«Только дома может быть так вкусно. Реально, очень вкусно! А старость – это когда после проезженных 1000 км не можешь встать с постели. Или же причиной может быть результат вот этих издевательств в детстве. Поэтому, мамочки, подумайте. Я вас умоляю!» - высказалась Даша.

Напомним, "Открываю третье дыхание": Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

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