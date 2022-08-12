Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка стала переможницею шоу "Холостяк" і одружилася з головним героєм проекту Микиту Добриніна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася гарячим фото із відпочинку в Туреччині, куди вирушила разом із маленьким сином Левом.

Як видно, на новій фотографії Даша зображена посеред моря, мабуть, на гамаку на яхті, а навколо неї приголомшливий краєвид. Перед камерою блогерка з'явилася в короткій бежевій сукні, яка підкреслила фігуру і оголила стрункі ніжки. Волосся Даші розпущене і недбало укладене, а на обличчі безтурботність.

У підписі до публікації Квіткова поділилася своїми почуттями та емоціями: "Сидіти на березі і вдихати запах моря, лежати на траві і дивитися на зірки, кружляти під дощем і плакати, і збирати себе заново. Знайти кожен розбитий шматочок, кожен уламок, кожну мрію, кожну сльозу, кожну крупинку надії, заповнити себе запахами всіх кольорів, смаком кожної прянощі, заповнити себе всім, чим можливо, тільки не бути порожньою, аби не бути розбитою”.

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото блогерки, засипаючи її компліментами: "Естетично", "Дякую Вам! Сама я б так не змогла висловити свої почуття! Саме так я себе почуваю, порожньою і розбитою", "Красиво", "Дуже красиві і енергетично сильні слова, до мурашок", "Як гарно", "Красуня", "Неймовірна".

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