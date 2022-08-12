Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая стала победительницей шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя проекта Никиту Добрынина, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась горячим фото с отдыха в Турции, куда отправилась вместе с маленьким сыном Львом.

Как видно, на новой фотографии Даша запечатлена посреди моря, видимо, на гамаке на яхте, а вокруг нее потрясающий пейзаж. Перед камерой блогерша появилась в коротком бежевом платье, которое подчеркнуло фигуру и оголило стройные ножки. Волосы Даши распущены и небрежно уложены, а на лице безмятежность.

В подписи к публикации Квиткова поделилась своими чувствами и эмоциями: "Сидеть на берегу и вдыхать запах моря, лежать на траве и смотреть на звезды, кружить под дождем и плакать, и собирать себя заново. Найти каждый разбитый кусочек, каждый обломок, каждую мечту, каждую слезу, каждую крупинку надежды, заполнить себя запахами всех цветов, вкусом каждой пряности, заполнить себя всем, чем возможно, только не быть пустой, только бы не быть разбитой".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото блогерши, засыпая ее комплиментами: "Эстетично", "Благодарю Вас! Сама я бы так не смогла выразить свои чувства! Именно так я себя чувствую, пустой и разбитой", "Красиво", "Очень красивые и энергетически сильные слова, до мурашек", "Как же красиво", "Красотка", "Невероятная".

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