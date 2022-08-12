Відома фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була одружена зі спортсменом В'ячеславом Узєлковим і народила йому двох дітей, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася відео, в якому запросила українок у свій новий марафон.

У ролику Марина постала як найкраща реклама свого марафону здорового харчування та спортивного способу життя. Вона позує в рожевому костюмі, що облягає, демонструючи ідеальну фізичну форму з тонкою талією і стрункими ногами. Волосся блогерки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і добра усмішка. Також у ролику можна побачити, як тренер займається спортом, виконуючи різні вправи.

У підписі до публікації Боржемська написала: "Почни свій здоровий та спортивний шлях разом зі мною. 15.08 новий старт марафону. Хочеш долучитися? Став ++++ я надішлю умови". Користувальниці відразу почали коментувати нове відео фітнес-тренера і записуватися на її марафон, ставлячи плюси.

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