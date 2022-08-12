Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни разом із чоловіком Потапом виїхала жити за кордон, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото, а у підписі до нього розповіла, як набирається сил наодинці з природою.

На новій фотографії Настя знята серед густої зелені, вона майже повністю за нею сховалася. Видно лише частково обличчя з яскравим макіяжем і пишні недбало укладені кучері. Співачка уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Каменських, яку постійно критикують, що сховалася з чоловіком за кордоном, написала: "У цьому нескінченному потоці важливих справ, інформації та новин – хвилини наодинці з природою та своїми думками особливо додають сил на наступні кроки. У такі моменти іноді хочеш, щоб час зупинився, але ні – попереду ще багато того, що ми повинні зробити, так що рухаємося далі!

Шанувальники відразу почали лайкати і коментувати нове фото Насті, засинаючи її компліментами та емодзи.

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