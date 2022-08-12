Телеведуча Лілія Ребрик поділилася фото з доньками та розповіла про свою проблему перед 1 вересня.

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка до закриття працювала на телеканалі "Україна", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у мікроблозі чарівне фото з доньками та поділилася своєю проблемою.

На фотографії Лілія знята з доньками серед лавандового поля, вони присіли на гойдалку і мило обіймаються. Телеведуча позує у довгій блакитній сукні з білим горошком, а її дівчинки в однакових рожевих сукнях.

У підписі до публікації Ребрик розповіла про проблему, яка зараз турбує багатьох батьків – чи віддавати дитину до школи, чи залишити на дистанційному навчанні вдома.

"Довірити стороннім безпеку дитини чи тримати у своєму полі зору? Ми так і не вирішили до кінця вести Діану до школи чи залишати на онлайн-навчанні. Але найбільше обурює питання молодших дітей: багато де в Україні, щоб піти до садка, обом батькам потрібно надати довідки про те, що вони працюють. Ось, на мою думку, вже перегин", - поділилася телезірка.

Лілія також додала, що незважаючи на труднощі все ж таки почала готуватися зі старшою донькою до школи.

"Мало-помалу купуємо вже канцелярію, придивляємося до одягу. Завжди так роблю - трошки заздалегідь, щоб 1 вересня не заскочило зненацька! А тепер - ще й для того, щоб трохи відволіктися", - написала Ребрик.

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