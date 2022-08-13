Як пише Politeka.net , 57-річна Моніка Беллуччі зараз рідко співпрацює з модними будинками і вважає за краще займатися новими проектами, про які розповідають в Інстаграм. При цьому модель та актриса сміливо заявляє про бажання старіти природно, а тому відмовилася від строгих дієт і не почала ховати зморшки під уколами краси.
Шанувальники Моніки у свою чергу вирішили показати цілу добірку кадрів із Беллуччі останнім часом. На фото артистка виглядає природно, але навіть макіяжем не приховати вікових змін.
Втім, у мережі це оцінюють позитивно:
«І так гарно; Беллісіма❤; Гарно в будь-якому віці! красуня ❤️; Приголомшливо❤️; вона здатна здивувати ще багато разів; мене вражає це; не дарма старалася стільки років; не страшно, але вже помітно; Мені й так подобається, хороша», - пишуть у мережі.
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Як і очікувалося, 17-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Діва Кассель наробила багато галасу своєю появою. Вона постала на подіумі в розкішному образі, Діва вдягла в ілюзорну сукню-корсет із тюля із золотими ребрами, розшиту мереживним макромом, кристалами та перлами.
Нагадаємо, що Діва Кассель в мініатюрній сукні розкрила секрет привабливості:"Задала нову планку".
Як повідомляла Politeka, Діва Кассель заворожила сміливим виглядом в ефектній сукні:"вона здатна на більше".
Також Politeka писала, що Діва Кассель в топі попозувала зі своєю пухнастою улюбленицею: "Еталон".