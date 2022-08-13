57-летняя Моника Беллуччи, дочь которой уже блистает на подиуме, без боязни показывает, как изменилась за последние годы.

Как пишет Politeka.net, 57-летняя Моника Беллуччи сейчас редко сотрудничает с модными домами и предпочитает заниматься новыми проектами, о которых рассказывают в Инстаграм. При этом модель и актриса смело заявляет о желании стареть естественно, а потому отказалась от строгих диет и не стала прятать морщины под уколами красоты.

Поклонники Моники в свою очередь решили показать целую подборку кадров с Беллуччи за последнее время. На фото артистка выглядит естественно, но даже макияжем не скрыть возрастные изменения.

Впрочем, в сети это оценивают положительно:

«И так красиво; Беллисима❤; Красиво в любом возрасте!!!😍; красавица ❤️; Потрясающе❤️; она способна удивить еще много раз; меня потрясает это; не зря старалась столько лет; не страшно, но уже заметно; Мне и так нравится, хорошая», - пишут в сети.

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Как и ожидалось, 17-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Дева Кассель наделала много шума своим появлением. Она предстала на подиуме в роскошном образе, Дева надела в иллюзорное платье-корсет из тюля с золотыми ребрами, расшитое кружевом макраме, кристаллами и жемчугом.

Напомним, что Дева Кассель в миниатюрном платье раскрыла секрет привлекательности: "Задала новую планку".

Как сообщала Politeka, Дева Кассель заворожила смелым видом в эффектном платье: "Она способна на большее".

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