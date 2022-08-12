Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський похвалився новим творінням і потанцював на камеру, але не тут то було...

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський, який здобув перемогу в одинадцятому сезоні "Голосу країни" у команді Наді Дорофєєвої, випустив нову патріотично-мотиваційну пісню під назвою "ЗСУ" на підтримку українських військових.

Далі у соцмережах Сергій вирішив поставити новий тренд. Для цього він записав короткий ролик під свій трек, на якому робить певні рухи, і попросив своїх фоловерів повторити їх.

"Тренд, який зніме кожен українець", - написав артист.

Користувачі мережі позитивно оцінили задум Сергія Лазановського, але не обійшлося без критики.

"Молодці! Пісня супер! Пісня допоможе російськомовним украінцям краще засвоіти украінську мову! Браво!",

"ЗСУ ви найкращі Слава Україні 💙💛",

"Вона постійно мені в голові",

"І несправедливо! Ви ж не жінка? Правильно! Хай дівчата співають! А ви сітки плитіть користі з вас більше буде! Такий крепкий дятько", - пишуть у мережі.

Переможець "Голосу країни" вирішив не мовчати та відповісти.

"Боже, пишете ви, а соромно мені! То, шановна, аби с знали! І сітки плів, і мішки з піском набирав і носив! І гроші зміг зібрати для хлопців і дівчат! І буду то робити далі, аби скільки ви гівна не написали! А раз така мудра, то підійти в заклади, де алкоголь розпивають! І перестаньте кожному приписувати хто і що має робити! Співають всі! І хлопці на передовій! Чого ім коментар не пишете? Не стає розуму?", -відповів Сергій.

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