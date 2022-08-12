Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський, який здобув перемогу в одинадцятому сезоні "Голосу країни" у команді Наді Дорофєєвої, випустив нову патріотично-мотиваційну пісню під назвою "ЗСУ" на підтримку українських військових.
Далі у соцмережах Сергій вирішив поставити новий тренд. Для цього він записав короткий ролик під свій трек, на якому робить певні рухи, і попросив своїх фоловерів повторити їх.
"Тренд, який зніме кожен українець", - написав артист.
Користувачі мережі позитивно оцінили задум Сергія Лазановського, але не обійшлося без критики.
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"Молодці! Пісня супер! Пісня допоможе російськомовним украінцям краще засвоіти украінську мову! Браво!",
"ЗСУ ви найкращі Слава Україні 💙💛",
"Вона постійно мені в голові",
"І несправедливо! Ви ж не жінка? Правильно! Хай дівчата співають! А ви сітки плитіть користі з вас більше буде! Такий крепкий дятько", - пишуть у мережі.
Переможець "Голосу країни" вирішив не мовчати та відповісти.
"Боже, пишете ви, а соромно мені! То, шановна, аби с знали! І сітки плів, і мішки з піском набирав і носив! І гроші зміг зібрати для хлопців і дівчат! І буду то робити далі, аби скільки ви гівна не написали! А раз така мудра, то підійти в заклади, де алкоголь розпивають! І перестаньте кожному приписувати хто і що має робити! Співають всі! І хлопці на передовій! Чого ім коментар не пишете? Не стає розуму?", -відповів Сергій.
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