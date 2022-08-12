Победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский похвастался новым творением и потанцевал на камеру, но не тут то было...

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский, который одержал победу в одиннадцатом сезоне "Голосу країни" в команде Нади Дорофеевой, выпустил новую патриотически-мотивационную песню под названием "ЗСУ" в поддержку украинских военных.

Далее в соцсетях Сергей решил задать новый тренд. Для этого он записал короткий ролик под свой трек, на котором делает определенные движения, и попросил своих фолловеров повторить их.

"Тренд который снимет каждый украинец", - написал артист.

Пользователи сети положительно оценили задумку Сергея Лазановского, но не обошлось без критики.

"Молодцы! Песня супер! Песня поможет русскоязычным украинцам лучше усвоить украинский язык! Браво!", "ВСУ вы лучшие Слава України 💙💛", "Она постоянно у меня в голове", "И несправедливо! Вы же не женщина? Правильно! Пусть девушки поют! А вы сетки плитите пользы из вас больше будет! Такой крепкий дядюшка", - пишут в сети.

Победитель "Голосу країни" решил не молчать и ответить.

"Боже, пишете вы, а стыдно мне! Так, уважаемая, чтобы знали! И сетки плел, и мешки с песком набирал и носил! И деньги смог собрать для парней и девушек! И буду то делать дальше, чтобы сколько вы го*на не написали! А раз такая мудрая, то подойти в заведения, где алкоголь распивают! И перестаньте каждому приписывать кто и что должен делать! Поют все! И парни на передовой! Чего им комментарий не пишете? Не становится ума?", - ответил Сергей.

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