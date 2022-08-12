Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский, который одержал победу в одиннадцатом сезоне "Голосу країни" в команде Нади Дорофеевой, выпустил новую патриотически-мотивационную песню под названием "ЗСУ" в поддержку украинских военных.
Далее в соцсетях Сергей решил задать новый тренд. Для этого он записал короткий ролик под свой трек, на котором делает определенные движения, и попросил своих фолловеров повторить их.
"Тренд который снимет каждый украинец", - написал артист.
Пользователи сети положительно оценили задумку Сергея Лазановского, но не обошлось без критики.
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"Молодцы! Песня супер! Песня поможет русскоязычным украинцам лучше усвоить украинский язык! Браво!", "ВСУ вы лучшие Слава України 💙💛", "Она постоянно у меня в голове", "И несправедливо! Вы же не женщина? Правильно! Пусть девушки поют! А вы сетки плитите пользы из вас больше будет! Такой крепкий дядюшка", - пишут в сети.
Победитель "Голосу країни" решил не молчать и ответить.
"Боже, пишете вы, а стыдно мне! Так, уважаемая, чтобы знали! И сетки плел, и мешки с песком набирал и носил! И деньги смог собрать для парней и девушек! И буду то делать дальше, чтобы сколько вы го*на не написали! А раз такая мудрая, то подойти в заведения, где алкоголь распивают! И перестаньте каждому приписывать кто и что должен делать! Поют все! И парни на передовой! Чего им комментарий не пишете? Не становится ума?", - ответил Сергей.
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