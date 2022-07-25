Накануне артист нарвался на критику, когда объявил сбор денег на нужды украинских защитников, а сам уехал за границу. При этом сразу после приезда в Европу с Сергеем произошло несчастье и пришлось вызвать "скорую" помощь.

Теперь же на своей странице в Instagram Лазановский разместил анонс выхода своего нового творения. Сергей записал дуэтную песню с юной певицей из Ивано-Франковска Дарикой (Дариной Луцкой) и показал кадры совместных съемок.

"26 июля премьера песни "Сила Казака"♥️ Дуэтная работа с Дарикой. Здесь вложено много души и любви. Огромная команда, поработавшая над этой работой, заслуживает вашего внимания. На один день мы стали ближе к победе", — похвастался Лазановский.

Из-за того, что на фото артист позирует посреди поля с конем, над ним пошутила звезда ТикТок Даша Евтух, написав в комментариях: "Веду коняку кось кось😂🐴".

Поклонники в комментарии поддержали звезду "Голос країни":

"Мама, не плачь😍🥺слова, которые затрагивают душу и разрывают сердце";

"Обожаю "Мама не плачь"! 😢 Спасибо за твое творчество! Оно - бесценно!".

Напомним, Святослав Вакарчук сообщил о трагедии, оборвалась жизнь выдающегося украинца.

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