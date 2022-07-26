Сергей Лазановский, который одержал победу в одиннадцатом сезоне "Голосу країни", посещал Европу и там с ним случилось несчастье, что даже пришлось вызвать "скорую" помощь.

После приезда артист выпустил новую песню.

Премьера клипа «Сила Козака» состоялась 26 июля. Небольшой отрывок он разместил у себя в Инстаграм.

Лазановский отметил, что над этой песне работала огромная команда единомышленников, которые хотели сделать что-нибудь толковое для украинцев. Поэтому она заслуживает особого внимания.

"Теневой бан... Как круто, когда приходится бороться за свое право на то, чтобы быть услышанным💪🏻 Ну ничего, я верю и знаю, что рад мы сила♥️ Поэтому если вам не сложно, то распространите видео среди своих друзей", - отметил он.

Сергей записал дуэтную песню с юной певицей из Ивано-Франковска Дарикой (Дариной Луцкой).

«Спасибо @real_darika за эту коллаборацию💪🏻 Создаем новые тренды и популяризируем украинское творчество 💛 Уверен, что лет через 10, с таким подрастающим поколением, не будет никаких проблем в украинской культуре», - написал Сергей Лазановский.

Напомним, что ранее певец объявил сбор денег на нужды украинских защитников, а сам уехал за границу. При этом сразу после приезда в Европу с Сергеем произошло несчастье и пришлось вызвать "скорую" помощь.

Напомним, победитель "Голос країни" после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам: "Здесь вложено..."

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