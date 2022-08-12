Христина Горняк зазначила, що доведеться зробити цілий пост на цю тему, адже її відпочинок у подруг "став упоперек горла" у багатьох.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, взяла відпустку на місяць і поїхала до Європи до своїх подруг. Спочатку вона побувала в Італії, потім поїхала до Братислави.

Багато користувачів мережі накинулися на неї через це. Тому Христина Горняк вирішила не ігнорувати хейт на свою адресу, а відповісти всім незадоволеним. Її звернення з'явилося на особистій сторінці в Інстаграм.

Вона зазначила, що доведеться зробити цілий пост на цю тему, адже її відпочинок у подруг "став упоперек горла" у багатьох. Христина пояснила, що нічого не заважає їй займатися волонтерською діяльністю, навіть перебуваючи у відпустці.

"Бачу, що багатьох зачепив мій від'їзд до подруг. Ну, вибачте, що у мене подруги по світу живуть у різних місцях і я можу поїхати до них. Але це ніяк не заважає мені вирішувати купу запитань за допомогою, замовляти онлайн, організовувати доставки, проплачувати бензин та тощо", - відповіла Христина Горняк.

Дружина ведучого Володимира Остапчукатакож додала, що будь-який українець має право на відпочинок, особливо зараз, коли ми всі відчуваємо постійний стрес.

"Стрес, страх, нерозуміння... щодня одна мрія - повернення наших захисників та кінець війни", - заявила Христина Горняк.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.