Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, взяла отпуск на месяц и поехала в Европу к своим подругам. Сначала она побывала в Италии, позже уехала в Братиславу.
Многие пользователи сети набросились на нее из-за этого. Потому Кристина решила не игнорировать хейт в свой адрес, а ответить всем недовольным. Ее обращение появилось на личной странице в Инстаграм.
Она отметила, что придется сделать целый пост на эту тему, ведь ее отдых у подруг "стал поперек горла" у многих. Кристина пояснила, что ничего не мешает ей заниматься волонтерской деятельностью, даже находясь в отпуске.
"Вижу, что многих зацепил мой отъезд к подругам. Ну, извините, что у меня подруги по миру живут в разных местах и я могу поехать к ним. Но это никак не мешает мне решать купу вопросов по помощи, заказывать онлайн, организовывать доставки, проплачивать бензин и другок", - ответила Кристина Горняк.
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Жена ведущего Владимира Остапчука также добавила, что любой украинец имеет право на отдых, особенно сейчас, когда мы все испытываем постоянный стресс.
"Стресс, страх, непонимание... каждый день одна мечта - возвращение наших защитников и конец войны", - заявила Кристина Горняк.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.