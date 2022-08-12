Кристина Горняк отметила, что придется сделать целый пост на эту тему, ведь ее отдых у подруг "стал поперек горла" у многих.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, взяла отпуск на месяц и поехала в Европу к своим подругам. Сначала она побывала в Италии, позже уехала в Братиславу.

Многие пользователи сети набросились на нее из-за этого. Потому Кристина решила не игнорировать хейт в свой адрес, а ответить всем недовольным. Ее обращение появилось на личной странице в Инстаграм.

Она отметила, что придется сделать целый пост на эту тему, ведь ее отдых у подруг "стал поперек горла" у многих. Кристина пояснила, что ничего не мешает ей заниматься волонтерской деятельностью, даже находясь в отпуске.

"Вижу, что многих зацепил мой отъезд к подругам. Ну, извините, что у меня подруги по миру живут в разных местах и я могу поехать к ним. Но это никак не мешает мне решать купу вопросов по помощи, заказывать онлайн, организовывать доставки, проплачивать бензин и другок", - ответила Кристина Горняк.

Жена ведущего Владимира Остапчука также добавила, что любой украинец имеет право на отдых, особенно сейчас, когда мы все испытываем постоянный стресс.

"Стресс, страх, непонимание... каждый день одна мечта - возвращение наших защитников и конец войны", - заявила Кристина Горняк.

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