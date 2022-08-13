Популярний ресторатор, шоумен та блогер Ектор Хіменес-Браво, який багато років був суддею кулінарного шоу "Майстер Шеф", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу кухар поділився милими фото зі своїми молодими друзями та розповів, чим його захоплюють українці.

Як виявилось, свою посаду Ектор приурочив до Дня молоді, який у світі відзначають 12 серпня. За словами ресторатора, українська молодь його просто захоплює українська молодь.

"Ви виграєте Євробачення, збираєте на Байрактари, стоїте зі зброєю на нулях, возите гуманітарку по селах і містах, створюєте фільми, маркетингові компанії, записуєте курси тренувань, вчите професійному макіяжу, придумаєте всеукраїнські жарти про місце на Ластівчиному Гнізді і як треба газ , – написав Хіменес-Браво.

За його словами, він працює з багатьма українськими командами, які здебільшого складаються з молодих хлопців та дівчат. І ці молоді люди, їхні ідеї та робота дуже високо цінується Ектором.

"Ви дивовижні, сильні та поведете за собою світ, я впевнений. Зі святом, рідні, з Днем молоді!", - написав шоумен.

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