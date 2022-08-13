Популярный ресторатор, шоумен и блогер Эктор Хименес-Браво, который много лет был судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз повар поделился милыми фото со своими молодыми друзьями и рассказал, чем его восхищают украинцы.

Как оказалось, свой пост Эктор приурочил ко Дню молодежи, который в мире отмечают 12 августа. По словам ресторатора, украинская молодежь его просто-таки восхищает украинская молодежь.

"Вы выиграете Евровидение, собираете на Байрактары, стоите с оружием на нулях, возите гуманитарку по селам и городам, создаете фильмы, маркетинговые компании, записываете курсы тренировок, учите профессиональному макияжу, придумаете всеукраинские шутки о месте на Ласточкином Гнезде и как надо газ давать", - написал Хименес-Браво.

По его словам, он работает со многими украинскими командами, которые преимущественно состоят из молодых парней и девушек. И эти молодые люди, их идеи и работа очень высоко ценится Эктором.

"Вы удивительны, сильны и поведете за собой мир, я уверен. С праздником, родные, с Днем ​молодежи!", - написал шоумен.

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