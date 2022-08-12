Фагот і Фозі з групи ТНМК зворушили раритетним відео 1999 року з тоді ще живим Ігорем Пелихом. Журналіст, продюсер та ведучий Ігор Пелих трагічної загинув у 2009 році. Раритетний фрагмент програми музиканти опублікували на сторінці колективу в Instagram.
На відео 1999 року тоді ще жива телезірка знімала сюжет для своєї програми "Не всі вдома". У гостях у нього побували музиканти Фагот та Фозі. Користувачі мережі не приховували емоцій від побачених кадрів минулого.
"Я – дитина. "Не всі вдома". Пелих та ТНМК у 1999 році", – підписали кадри музиканти Фагот та Фозі .
У студії програми Ігор Пелих традиційно жартував зі своїми гостями, дурів, танцював та співав.
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Користувачі мережі емоційно повідомили, що ця програма для них наче спогад із дитинства. Багато хто також згадав покійного телеведучого з теплотою:
"Я бачив це! Це моє юнацтво! Щасливе та азартне! Дякую за спогад!", "Яка краса))))) вхід в інший вимір) машина часу", "Пам'ятаю ці передачі) ви супер круті хлопці, і та музика яку я ви виконані реально революційною!", "Мурашки... картинки прямими слайдами".
Нагадаємо, що Фагот вивернув брудний виворіт "Танців з зірками".
Як повідомляла Politeka, Фагот, який брав участь у шоу "Танці з зірками", написав відвертий пост.
Також Politeka писала, що схудлий Фагот вразив змінами в зовнішності.