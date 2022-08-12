Соліст українського гурту ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) показав публіці архівні кадри, які зворушили українців і змусили їх згадати минуле.

Фагот і Фозі з групи ТНМК зворушили раритетним відео 1999 року з тоді ще живим Ігорем Пелихом. Журналіст, продюсер та ведучий Ігор Пелих трагічної загинув у 2009 році. Раритетний фрагмент програми музиканти опублікували на сторінці колективу в Instagram.

На відео 1999 року тоді ще жива телезірка знімала сюжет для своєї програми "Не всі вдома". У гостях у нього побували музиканти Фагот та Фозі. Користувачі мережі не приховували емоцій від побачених кадрів минулого.

"Я – дитина. "Не всі вдома". Пелих та ТНМК у 1999 році", – підписали кадри музиканти Фагот та Фозі .

У студії програми Ігор Пелих традиційно жартував зі своїми гостями, дурів, танцював та співав.

Користувачі мережі емоційно повідомили, що ця програма для них наче спогад із дитинства. Багато хто також згадав покійного телеведучого з теплотою:

"Я бачив це! Це моє юнацтво! Щасливе та азартне! Дякую за спогад!", "Яка краса))))) вхід в інший вимір) машина часу", "Пам'ятаю ці передачі) ви супер круті хлопці, і та музика яку я ви виконані реально революційною!", "Мурашки... картинки прямими слайдами".

Нагадаємо, що Фагот вивернув брудний виворіт "Танців з зірками".

Як повідомляла Politeka, Фагот, який брав участь у шоу "Танці з зірками", написав відвертий пост.

Також Politeka писала, що схудлий Фагот вразив змінами в зовнішності.