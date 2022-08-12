Фагот и Фози из группы ТНМК растрогали раритетным видео 1999 года с тогда еще живым Игорем Пелыхом. Журналист, продюсер и ведущий Игорь Пелых трагичной погиб в 2009 году. Раритетный фрагмент программы музыканты опубликовали на странице коллектива в Instagram.

На видео 1999 года тогда еще живой телезвезда снимал сюжет для своей программы "Не всі вдома". В гостях у него побывали музыканты Фагот и Фози. Пользователи сети не скрывали эмоций от увиденных кадров из прошлого.

"Я – ребенок. "Не всі вдома". Пелых и ТНМК в 1999 году", – подписали кадры музыканты Фагот и Фози.

В студии программы Игорь Пелых традиционно шутил со своими гостями, дурачился, танцевал и пел.

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Пользователи сети эмоционально сообщили, что эта программа для них, словно воспоминание из детства. Многие также вспомнили покойного телеведущего с теплотой:

"Я видела это! Это мое юношество! Счастливое и азартное! Спасибо за воспоминание!", "Какая красота))))) вход в другое измерение) машина времени", "Помню эти передачи) вы супер крутые ребята, и та музыка которую вы делали была реально революционной!", "Мурашки...прям картинки слайдами".

Напомним, что Фагот вывернул грязную изнанку "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, Фагот, который участвовал в шоу "Танці з зірками", написал откровенный пост.

Также Politeka писала, что похудевший Фагот впечатлил изменениями во внешности.