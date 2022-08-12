Цього разу на своїй сторінці у Instagram Юрій розмістив спеціальний звіт із зустрічі з колегами у рамках нового заходу. Телеведучий вирішив показати також, з ким провів зустріч і поспілкувався, серед артистів опинилася із Злата Огневич, яка активно підтримує українців та Надя Дорофєєва, що тільки-но повернулася до Києва.

«Сьогодні мав честь бути ведучим неймовірного заходу – вручення нагород дітям-героям! Вітав дітей особисто Президент! А артисти-колеги вручали дітям подарунки! Душевно було! По-домашньому!" – прокоментував Юрій.

У мережі одразу відреагували на побачене:

«💛 Красивий ранок!; Ось компанія зібралася 😎✌️;Вітаю Вас; Надя красива💔; Так хочеться, як раніше, сидіти спокійно вдома, дивитися «Танці з зірками», «Голос країни» і щоб усе було добре 🥹; Клас ❤; Вау ❤️ а де подивитися? Чи була зйомка?; Які чудові наші артисти!».

Раніше Юрій розмістив огидне відео, на якому "типовий" росіянин бере липку стрічку, до якої приклеїлося багато мух, і облизує її. При цьому чоловік каже: "Приготував нову страву: пастила з м'ясом. Зараз спробуємо... А нічим, їстівненько".

"Ну що тут додати? Тварини!" - лаконічно прокоментував побачене Горбунов.

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