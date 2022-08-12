В этот раз на своей странице в Instagram Юрий разместил специальный отчет из встречи с коллегами в рамках нового мероприятия. Телеведущий решил показать также, с кем провел встречу и пообщался, среди артистов оказалась из Злата Огневич, активно поддерживающая украинцев и Надя Дорофеева, что только вернулась в Киев.

«Сегодня имел честь быть ведущим невероятного мероприятия – вручение наград детям-героям! Поздравлял детей лично Президент! А артисты-коллеги вручали детям подарки от себя! Душевно было! По-домашнему!» - прокомментировал Юрий.

В сети сразу отреагировали на увиденное:

«💛 Красивое утро!; Вот компания собралась😎✌️;Приветствую Вас; Надя красивая💔; Уж так хочется, как раньше, сидеть спокойно дома, смотреть «Танцы со звездами», «Голос страны» и чтобы все было хорошо 🥹; Класс❤;Вау ❤️ а где посмотреть? Была ли съемка?; Какие замечательные наши артисты!».

Ранее Юрий разместил отвратительное видео, на котором "типичный" россиянин берет липкую ленту, к которой приклеилось множество мух, и облизывает ее. При этом мужчина говорит: "Приготовил новое блюдо: пастила с мясом. Щас попробуем... А ниче, съедобненько".

"Ну что тут добавить? Животные!", - лаконично прокомментировал увиденное Горбунов.

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