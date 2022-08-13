Христина Горняк зазначила, що останнім часом в українців проблеми з роботою та благодійних внесків стає дедалі менше.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, з початку вторгнення росії в Україну зайнялася волонтерством. Вона зізналася на своїй особистій сторінці в Інстаграмі, що останнім часом зіткнулася з труднощами.

Вона зазначила, що останнім часом в українців проблеми з роботою та благодійних внесків дедалі менше. Тому вона закликала скидати хоч 100 гривень, адже навіть такі незначні суми можуть допомогти нашим захисникам.

"Так... складно йде, багато хто втомився, багато хто залишився без роботи, але так хочеться, щоб війна скоріше закінчилася і я знаю... що ми можемо це прискорити...", - заявила Христина Горняк

Крім того, Христина Горняк подякувала українцям, які все ще скидають гроші, незважаючи на складну ситуацію з роботою.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук – український актор, телеведучий, радіоведучий та стендап-комік. 2020 року Остапчук одружився з юристом Христиною Горняк. У січні 2021 року Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище. Подружжя має будинок під Києвом, який вони почали будувати ще до війни.

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