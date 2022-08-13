Кристина Горняк отметила, что в последнее время у украинцев проблемы с работой и благотворительных взносов становится все меньше.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, с начала вторжения россии в Украину занялась волонтерством. Она призналась на своей личной странице в Инстаграм, что в последнее время столкнулась с трудностями.

Она отметила, что в последнее время у украинцев проблемы с работой и благотворительных взносов становится все меньше. Потому она призвала сбрасывать хоть 100 гривен, ведь даже такие незначительные суммы могут помочь нашим защитникам.

"Да... сложно идет, многие устали, многие остались без работы, но так хочется, чтобы война поскорее закончилась и я знаю... что мы можем это ускорить...", - заявила Кристина Горняк.

Кроме того, Кристина Горняк поблагодарила украинцев, которые все еще сбрасывают деньги, не взирая на сложну ситуацию с работой.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. В 2020 году Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию. У супругов есть дом под Киевом, который они начали строить еще до войны.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.