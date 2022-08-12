Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка на початку війни розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом та поїхала з України за кордон, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, днями артистка повернулася до Києва і вже встигла виступити для військових і навіть в Офісі президента. А тепер показала у своєму мікроблозі опублікувала веселі кадри з народним улюбленцем – песиком Патроном.

На нових фотографіях Надя зображена на прогулянці Києвом з пухнастиком на руках. Перед камерою співачка з'явилася у стильному образі – на ній широкі світлі джинси та картата сорочка оверсайз. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та щаслива посмішка.

У підписі до публікації Дорофєєва жартівливо написала: "Справжня причина приїзду до Києва". А шанувальники тут же почали коментувати нові фото знаменитості: "Він на тебе чекав найбільше", "Яка зустріч", "Нарешті зустрілися", "Благодать яка", "Які милі", "Патрон вже облизав тебе?", "Нарешті разом!", "Ви підходите один одному", "Які щасливі", "Які милі", "Головне, що Патрон щасливий", "Ну нарешті він дочекався".

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