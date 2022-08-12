Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая в начале войны развелась с мужем Владимиром Дантесом и уехала из Украины за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, на днях артистка вернулась в Киев, и уже успела выступить для военных и даже в Офисе президента. А теперь показала в своем микроблоге опубликовала веселые кадры с народным любимцем – песиком Патроном.

На новых фотографиях Надя запечатлена на прогулке по Киеву с пушистиком на руках. Перед камерой певица появилась в стильном образе – на ней широкие светлые джинсы и клетчатая рубашка оверсайз. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Дорофеева шутливо написала: "Истинная причина приезда в Киев". А поклонники тут же принялись комментировать новые фото знаменитости: "Он тебя ожидал больше всего", "Какая встреча", "Наконец-то встретились", "Благодать какая", "Какие милые", "Патрон уже облизал тебя?", "Наконец-то вместе!", "Вы подходите друг другу", "Какие счастливые", "Какие милые", "Главное, что Патрон счастлив", "Ну наконец-то он дождался".

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