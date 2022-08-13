Вісім років тому кухар-аматорка Ольга Мартиновська перемогла у третьому сезоні «МастерШефа» на українському каналі. А в десятому — повернулася на проект суддею та професіоналом. Після цього Ольга встигла попрацювати у кількох мішленівських ресторанах та відкрила власний у самому серці Парижа. Після війни суддя «МастерШефа» живе в Чехії і з нетерпінням чекає на перемогу, щоб повернуться в Україну.

Ольга записала кілька "сториз" у Instagram, де показала, що зворушило її до сліз і нагадало про рідну хату.

Так, під час поїздки зі своєю подругою Італією Мартиновська побачила поле з помідорами, вона не змогла проїхати повз і зупинилася. Коли вона вийшла, щастю її не було меж. Помідори своїм виглядом та запахом нагадали їй рідні краї.

«Зупинилися і томати – вони такі херсонські, такі схожі, вони, звісно, ​​не такі, як в Україні, але аж запахло влітку, будинком», - не стримала емоцій кулінар.

Ольга Мартиновська зізналася, що зараз їй найбільше хочеться херсонських помідорів, навіть більше, ніж поцілунків.

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