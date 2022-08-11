Известный кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила осадить тех украинцев, которые выехав в Европу, принялись ее критиковать за плохой сервис

Так, совсем недавно на странице украинской блогершы и жены "Холостяка-9" Никиты Добрынина Дарьи Квитковой появился длинный пост.

Блогерша, пробыв некоторое время в европейских странах, заявила, что в Украине жить намного лучше. Квиткова утверждает, что у нас намного лучший сервис во многих сферах, и вообще Украине на несколько шагов впереди.

В свою очередь, известный кулинар Ольга Мартыновская, которая после выйны уехала в Чехию, где работает в столичном ресторане, жестко осадила украинку, попросив ее не загоняться.

В своем посте, опубликованном в Инстаграм, Мартыновская указала, почему мнение блогерши Квитковой о Европе оказалась ошибочным.

«Я человек который с 20 лет (а это уже 12 лет) жил между Европой (Евросоюзом) и Украиной. Прекрасно знаю все достоинства и недостатки, бюрократию и коррупцию, боли и радости обеих сторон. Я родилась и до 18 лет жила в деревне с населением в 600 человек и 80 штук крупного рогатого скота в стаде нашего населенного пункта. Работала в мишленовских ресторанах, жила в luxury жк в Киеве и езжу на BMW из салона. Именно поэтому сейчас прошу – не загоняйтесь», - призвала Мартыновская.

Судья кулинарного шоу исходя из собственного опыта отметила, что хорошо жилось тем в Украине, кто принадлежит к сегменту «средний +».

«Потому что имела косметолога дважды в неделю, массажиста трижды в неделю, личного тренера, диетолога, психолога, парикмахера, вейк сёрф 100$ за полчаса, маники и педики типа «ало, надо срочно, уже сейчас, буду за полчаса…». И, конечно, теперь все такие же, попав в европейские страны, чувствуют себя ничтожно и без должного сервиса», - продолжила Ольга.

Мартыновская привела в пример иностранцев, которые приехав в Украину, с большой долей вероятности не с первого раза отыскали бы хороший ресторан, салон красоты и даже не попали бы к врачу.

«Давайте это поймем, примем и не будем осуждать других за то, что где-то не так. У каждой хозяйки свои порядки и мне кажется хорошо их уважать или хотя бы принимать как есть. «Обычного» переселенца принимают, стелят, кормят, ребенок идет в школу, врач принимает… Мы не знаем, как мы приняли бы беженцев из Ирана или Сирии. Дети и взрослые, которых излечивают от рака, ставят протезы и многое другое… пожалуйста, не обесценивайте! Да, я искренне желаю, чтобы они нам дали больше оружия, чтобы не говорили, что устали от «нашей» войны, потому что она не только наша!!! Украина защищает всю Европу, мир! Хочу, чтобы не обижались на нас! До последнего – оставайся ЛЮДЬМИ, искренними, добрыми, понимающими, любящими, настоящими, компромиссными! Только ор*ов не перестаем уничтожать!!!💙 Аминь🙏», - написала судья «Мастер Шеф».

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Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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