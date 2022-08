Популярна українська співачка та зірка Євробачення Джамала, яка під час війни вивезла дітей за кордон та почала активно гастролювати світом з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка опублікувала нову посаду, в якій розповіла про прем'єру нової пісні.

У своєму посту Джамала показала фотографію, яку зробила, мабуть, для презентації нового хіта. На знімку співачка наче в легкому тумані, вона в чорній сукні і з розпущеним волоссям, прикрила очі і незвичайно поклала руки.

У підписі до публікації Джамала розповіла про свою нову пісню: "Пісня сповнена надій на світлі та теплі дні. Один день I'll get on a train, Home to my Ukraine. Такі зазвичай наступають після найтемніших ночей. У нашому житті. В історії Thank you, Stranger – для мене – це подяка мільйонам жителів сусідніх країн, які відкрили свої будинки та серця протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну".

Також артистка розповіла про незвичайну ідею, яку пропонує своїм шанувальникам – подякувати всім, хто допоміг їм під час війни.

"Заходьте до мене на сайт jamala.ua, заповнюйте форму. Протягом наступних двох тижнів від мене та @banda.agency вашому герою: листівка або дуже особливе та особисте виконання Thank you, Stranger", - написала Джамала.

Нагадаємо, "Можна дивитися вічно": Ребрик знайшла незвичайну розвагу для доньок, фото.

Як повідомляла Politeka, "Ну як так схуднути?": Квіткова з "Холостяка" у купальнику похвалилася плоским животом.

Також Politeka писала, що "Наші діти герої": Могилевська довела до сліз, розповівши про подвиг маленьких українців, фото.