Співачка Джамала випустила нову пісню та розкрила подробиці про те, кому вона присвячена.

Популярна українська співачка та зірка Євробачення Джамала, яка під час війни вивезла дітей за кордон та почала активно гастролювати світом з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка опублікувала нову посаду, в якій розповіла про прем'єру нової пісні.

У своєму посту Джамала показала фотографію, яку зробила, мабуть, для презентації нового хіта. На знімку співачка наче в легкому тумані, вона в чорній сукні і з розпущеним волоссям, прикрила очі і незвичайно поклала руки.

У підписі до публікації Джамала розповіла про свою нову пісню: "Пісня сповнена надій на світлі та теплі дні. Один день I'll get on a train, Home to my Ukraine. Такі зазвичай наступають після найтемніших ночей. У нашому житті. В історії Thank you, Stranger – для мене – це подяка мільйонам жителів сусідніх країн, які відкрили свої будинки та серця протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну".

Також артистка розповіла про незвичайну ідею, яку пропонує своїм шанувальникам – подякувати всім, хто допоміг їм під час війни.

"Заходьте до мене на сайт jamala.ua, заповнюйте форму. Протягом наступних двох тижнів від мене та @banda.agency вашому герою: листівка або дуже особливе та особисте виконання Thank you, Stranger", - написала Джамала.

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