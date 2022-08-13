Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка тривалий час працювала на телеканалі "Україна", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася чарівними кадрами зі своїми доньками та поділилася несподіваним відкриттям, яке зробила у Чернівцях.

На нових фотографіях Лілію та її дівчинку знято у місцевій бібліотеці. Судячи з знімків, діти чудово проводять час у цьому закладі. А телеведуча розповіла, що була приємно здивована роботою Чернівецької бібліотеки, де дарують дітям позитивні емоції, незважаючи на цей важкий час. За словами Ребрик, там влаштовують спеціальні майстер-класи для тіток, навчають їх та знайомлять із сучасною літературою.

"Сьогодні була приємно здивована роботою Чернівецької бібліотеки, де щодня, у цей лихоліття, дарують діткам незабутні емоції. Влаштовують маленьким книголюбам безкоштовні пізнавальні майстер-класи, знайомлять із сучасними письменниками, художниками, правилами поведінки. Все це відбувається в ігровій формі. , мандруючи сторінками книг. Результат – діти біжать до бібліотеки! Читають! На це можна дивитися вічно", - розповіла Лілія.

Нагадаємо, "Найбільше обурює": Ребрик показала фото з дітьми та поділилася своєю проблемою.

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