Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка тривалий час працювала на телеканалі "Україна", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася чарівними кадрами зі своїми доньками та поділилася несподіваним відкриттям, яке зробила у Чернівцях.
На нових фотографіях Лілію та її дівчинку знято у місцевій бібліотеці. Судячи з знімків, діти чудово проводять час у цьому закладі. А телеведуча розповіла, що була приємно здивована роботою Чернівецької бібліотеки, де дарують дітям позитивні емоції, незважаючи на цей важкий час. За словами Ребрик, там влаштовують спеціальні майстер-класи для тіток, навчають їх та знайомлять із сучасною літературою.
"Сьогодні була приємно здивована роботою Чернівецької бібліотеки, де щодня, у цей лихоліття, дарують діткам незабутні емоції. Влаштовують маленьким книголюбам безкоштовні пізнавальні майстер-класи, знайомлять із сучасними письменниками, художниками, правилами поведінки. Все це відбувається в ігровій формі. , мандруючи сторінками книг. Результат – діти біжать до бібліотеки! Читають! На це можна дивитися вічно", - розповіла Лілія.
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Нагадаємо, "Найбільше обурює": Ребрик показала фото з дітьми та поділилася своєю проблемою.
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