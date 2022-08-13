Популярна українська блогерка та переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова, яка після проекту стала дружиною головного героя Микити Добриніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала спокусливі кадри з відпочинку в Туреччині, де продемонструвала ідеальні форми.

На нових фотографіях Дашу знято в красивій курортній локації біля моря. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому образі – рожевих трусиках та чорному топі, а зверху накинула білу сорочку. Волосся блогерки розпущене і недбало укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Квіткова нічого не написала, зате шанувальники відразу почали коментувати нові її фото: "Як тростинка. Красива", "Красиво", "Яка ви красива, побільше б таких фото! Мотивуєте. Після пологів фігура така жіночна, струнка", "Неймовірна", "Неймовірно красива", "Струнка така красива", "Шикарна фігура", "Круто дуже. Діліться секретами такого животика", "Дуже красива", "Ну як так схуднути? Красуня", "Вау, просто приклад для всіх", "Даша, ви красуня", "Яка ви красива", "Такі красиві довгі ніжки", "Красива", "Ідеальна".

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