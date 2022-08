Популярная украинская певица и звезда Евровидения Джамала, которая во время войны вывезла детей за границу и начала активно гастролировать по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка опубликовала новый пост, в котором рассказала о премьере новой песни.

В своем посте Джамала показала фотографию, которую сделала, видимо, для презентации нового хита. На снимке певица как будто в легком тумане, она в черном платье и с распущенными волосами, прикрыла глаза и необычно сложила руки.

В подписи к публикации Джамала рассказала о своей новой песне: "Песня полна надежд на светлые и теплые дни. Один день I'll get on a train, Home to my Ukraine. Такие обычно наступают после самых темных ночей. В нашей жизни. В истории. Thank you, Stranger – для меня – это благодарность миллионам жителей соседних стран, открывших свои дома и сердца в течение полномасштабного вторжения россии в Украину".

Также артистка рассказала о необычной идее, которую предлагает своим поклонникам – поблагодарить всех, кто помог им во время войны.

"Заходите ко мне на сайт jamala.ua, заполняйте форму. В течение следующих двух недель от меня и @banda.agency вашему герою: открытка или очень особенное и личное исполнение Thank you, Stranger", - написала Джамала.

