Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка під час війни залишилася в Україні, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка показала знімки з Офісу президента, де виступала разом з іншими українськими зірками. Там президент Зеленський та перша леді нагороджували маленьких українців.

Для офіційного заходу Наталія обрала елегантний образ – довгу блакитну сукню у білий горох та стильний коричневий піджак. Її волосся розпущене в акуратному укладанні, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Могилевська розповіла про українських дітей, із якими познайомилася на цьому заході.

"Наші діти – Герої! Наші військові, наш Президент – Герої! А Діва Марія – звичайна жінка з України! Гліб, якого я вітала, перебував на дитячому майданчику під час масованого обстрілу касетними бомбами. Отримав поранення у серце і, закривши собою 9-річного хлопця , врятував йому життя. Або хлопчик, який кожного дня попри постійні обстріли і власний страх, носив воду людям 4 км протягом місяця. Завдяки цьому він врятував їх і вони вижили. А Іринка з Рівного власноруч виготовляє віночки і продає їх. Назбиравши 7 тисяч євро, вона змогла купити військовим автомобіль та 2 тепловізори, для частини, де служив її батько та дядя, які на жаль, загинули", - розповіла співачка.

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