Ведучий популярних проектів "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник натякнув, як святкуватиме перемогу України над росією зі своєю дружиною

Як пише Politeka.net , ведучий «Холостяка» та «Холостячки» Григорій Решетник зі своєю дружиною Крістіною – багатодітні батьки. Пара виховує трьох маленьких синів.

Однак, як виявилося, сім'я не залишає надії одного разу стати ще й батьками дівчинки.

Григорій Решетник натякнув, що четверта дитина у них з'явиться після перемоги України над Росією.

На своїх сторінках в Інстаграм ведучий та його дружина розмістили архівне відео з весілля учасника «Холостяка-9» Микити Добриніна та Дарії Квіткової. У цю пору Христина Решетник була вагітна третьою дитиною.

Пара танці і весело під час свята.

"Ми будемо Перемогу святкувати так 💃🏻🕺🏻 А ви як?", - запитали Ґрати у своїх фоловерів.

"Четверта дочка має бути! І це Перемога!", "Крути❤️ швидку перемогу 🇺🇦 і дівчинку під серце😍❤️", "Тепер, настав час для "лапочки дочки))) Бажаю Вам щиро!!!", "Ви молодці , діти – наше майбутнє 😍 у такий час – це подвиг", "Все ясно, після перемоги Решетники йдуть за 4-ю дитиною 😆", - коментують у мережі.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.

Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою.

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