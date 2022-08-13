Ведущий популярных проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник намекнул, как будет праздновать победу Украины над россией со своей женой

Как пишет Politeka.net, ведущий «Холостяка» и «Холостячки» Григорий Решетник со своей женой Кристиной - многодетные родители. Пара воспитывает троих маленьких сыновей.

Однако, как оказалось, семья не оставляет надежды однажды стать еще и родителями девочки.

Григорий Решетник намекнул, что четвертый ребенок у них появится после победы Украины над россией.

На своих страницах в Инстаграм ведущий и его жена разместили архивное видео со свадьбы участника «Холостяка-9» Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой. В тут пору Кристина Решетник была беременна третьим ребенком.

Пара танцуете и веселится во время торжества.

"Мы будем Победу праздновать так 💃🏻🕺🏻 А вы как?", - спросили Решетники у своих фолловеров.

"Четвертая дочь должна быть! И это Победа!", "Круты❤️ скорейшую победу 🇺🇦 и девочку под сердце😍❤️", "Теперь, пришло время для "лапочки дочери))) Желаю Вам искренне!!!", "Вы молодцы, дети – наше будущее 😍 в такое время – это подвиг", "Все ясно, после победы Решетники идут за 4-м ребенком 😆", - комментируют в сети.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.