Как пишет Politeka.net, ведущий «Холостяка» и «Холостячки» Григорий Решетник со своей женой Кристиной - многодетные родители. Пара воспитывает троих маленьких сыновей.
Однако, как оказалось, семья не оставляет надежды однажды стать еще и родителями девочки.
Григорий Решетник намекнул, что четвертый ребенок у них появится после победы Украины над россией.
На своих страницах в Инстаграм ведущий и его жена разместили архивное видео со свадьбы участника «Холостяка-9» Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой. В тут пору Кристина Решетник была беременна третьим ребенком.
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Пара танцуете и веселится во время торжества.
"Мы будем Победу праздновать так 💃🏻🕺🏻 А вы как?", - спросили Решетники у своих фолловеров.
"Четвертая дочь должна быть! И это Победа!", "Круты❤️ скорейшую победу 🇺🇦 и девочку под сердце😍❤️", "Теперь, пришло время для "лапочки дочери))) Желаю Вам искренне!!!", "Вы молодцы, дети – наше будущее 😍 в такое время – это подвиг", "Все ясно, после победы Решетники идут за 4-м ребенком 😆", - комментируют в сети.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.