Популярний український виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни почав активно гастролювати з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так цього разу музикант виклав кілька відео з виступу в Баку, де його дуже тепло зустріли.

На кадрах можна побачити, що зал неодноразово вставав і підспівував Святославу його знамениті хіти. І це при тому, що населення там переважно російськомовне, а співав він українською мовою. Видно, що зала була заповнена повністю, а глядачі щиро підтримували артиста та Україну.

У підписі до публікації Вакарчук написав: "Баку, дякуємо вам! Це було дуже тепло і по-справжньому". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію виконавця: "Дякуємо вам! Було дуже круто", "Слава Україні!", "Дякую! Це було класно! Слава Україні!", "Дякую! Концерт супер! Слава Україні! Героям Слава!", "Це було приголомшливо! Дякую! Чекаємо на вас знову в Азербайджані!", "Це було неймовірно!", "Дякую за шикарний концерт!", "Неймовірний концерт, дуже дякую", "Дуже чекаємо вже у Фінляндії", "Дякую за емоції ".

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