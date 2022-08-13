Популярный украинская исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны начал активно гастролировать с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз музыкант выложил несколько видео с выступления в Баку, где его очень тепло встретили.

На кадрах можно увидеть, что зал не раз вставал и подпевал Святославу его знаменитые хиты. И это при том, что население там в основном русскоговорящее, а пел он на украинском языке. Видно, что зал был заполнен полностью, а зрители искренне поддерживали артиста и Украину.

В подписи к публикации Вакарчук написал: "Баку, благодарим вас! Это было очень тепло и по-настоящему". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию исполнителя: "Вам спасибо! Было очень круто", "Слава Украине!", "Спасибо! Это было классно! Слава Украине!", "Спасибо! Концерт супер! Слава Украине! Героям Слава!", "Это было потрясающе! Спасибо! Ждем вас снова в Азербайджане!", "Это было невероятно!", "Спасибо за шикарный концерт!", "Невероятный концерт, очень спасибо", "Очень ждем уже в Финляндии", "Спасибо за эмоции".

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