Оля Цибульська постійно перебуває на зв'язку з шанувальниками та намагається тримати їх у курсі більшості подій у своєму житті. Тому авртистка активно веде свій мікроблог в Інстаграмі, особливу увагу приділяє сториз.

Так, співачка вирішила виплеснути негативні емоції та поспілкуватися з читачами своєї сторінки.

Вона розповіла про те, як гроза налякала її 7-річного сина Нестора. Хлопчик прокинувся від гучного звуку і думав, що почався ракетний обстріл. Він почав кричати, кликати батька і пропонував бігти в укриття. Співаці довелося пояснювати синові, що це лише грім і не треба нікуди тікати.

«Ненавиджу цих терористів! Пишіть щось тому, що потрібно випустити емоції», - попросила Цибульська.

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В інтерв'ю журналістам Ольга Цибульська зізналася, що з приходом війни до України її життя перекинулося з ніг на голову. Перша думка, яка в неї була після того, як вона почула гучні вибухи – це десь її син Нестор. Після цього вона прийняла рішення виїхати з Києва, щоб відвезти дитину до безпечнішого місця.

Оля Цибульська

Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним чином та заявою.

Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією у житті семирічного сина.

Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.