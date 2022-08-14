Оля Цибульська постійно перебуває на зв'язку з шанувальниками та намагається тримати їх у курсі більшості подій у своєму житті. Тому авртистка активно веде свій мікроблог в Інстаграмі, особливу увагу приділяє сториз.
Так, співачка вирішила виплеснути негативні емоції та поспілкуватися з читачами своєї сторінки.
Вона розповіла про те, як гроза налякала її 7-річного сина Нестора. Хлопчик прокинувся від гучного звуку і думав, що почався ракетний обстріл. Він почав кричати, кликати батька і пропонував бігти в укриття. Співаці довелося пояснювати синові, що це лише грім і не треба нікуди тікати.
«Ненавиджу цих терористів! Пишіть щось тому, що потрібно випустити емоції», - попросила Цибульська.
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В інтерв'ю журналістам Ольга Цибульська зізналася, що з приходом війни до України її життя перекинулося з ніг на голову. Перша думка, яка в неї була після того, як вона почула гучні вибухи – це десь її син Нестор. Після цього вона прийняла рішення виїхати з Києва, щоб відвезти дитину до безпечнішого місця.
Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним чином та заявою.
Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією у житті семирічного сина.
Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.