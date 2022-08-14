Оля Цибульская постоянно находится на связи с поклонниками и старается держать их в курсе большинства событий в своей жизни. Поэтому авртистка активно ведет свой микроблог в Инстаграм, особое внимание уделяет сториз.

Так, певица решила выплеснуть негативные эмоции и пообщаться с читателями своей страницы.

Она рассказала о том, как гроза напугала ее 7-летнего сына Нестора. Мальчик проснулся от громкого звука и думал, что начался ракетный обстрел. Он начал кричать, звать отца и предлагал бежать в укрытие. Певице пришлось объяснять сыну, что это всего лишь гром и не нужно никуда бежать.

«Ненавижу этих террористов! Пишите что-то потому, что необходимо выпустить эмоции», - попросила Цибульская.

В интервью журналистам Ольга Цибульская призналась, что с приходом войны в Украину ее жизнь перевернулась с ног на голову. Первая мысль, которая у нее была после того, как она услышала громкие взрывы - это где ее сын Нестор. После этого она приняла решение уехать из Киева, чтобы отвезти ребенка в более безопасное место.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.