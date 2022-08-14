Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився простим, але вишуканим рецептом, від якого сім'я буде в захваті.

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво знову радує своїх шанувальників швидкими та смачними рецептами, які підійдуть для всієї родини.

На цей раз кулінар вирішив поділитися секретами приготування картоплі з грибами. Відео приготування Ньоккі з грибами Ектор Хіменес Браво розмістив у себе в Інстаграм.

«Картопля з грибами може бути смачною не тільки з пательні 😉

Простий але вишуканий рецепт, від якого вся сім’я буде в захваті👇 », – зазначив шеф-кухар.

Для цього потрібно:

• Картопля – 200 грам • Борошно – 2-3 ст. Л. • Сіль • Яйце – 1 шт • Печериці – 150 грам • Часник – 5 грам • Шалот – 20 грам • Тимьян – 5 грам • Вершки (жирні) – 100 мл • Сіль, перець.

«Це тепер мій улюблений рецепт із картоплею 🥰 А у тебе який? Пиши», - повідомив суддя "Майстер Шеф".

Українці у захваті.

"Смакота", "Спасибі", "Просто і смачно", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, що допомагає йому триматися.

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розповів, хто надає йому сили жити далі

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" здивував низкою одкровень про своє життя .