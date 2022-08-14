Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво знову радує своїх шанувальників швидкими та смачними рецептами, які підійдуть для всієї родини.
На цей раз кулінар вирішив поділитися секретами приготування картоплі з грибами. Відео приготування Ньоккі з грибами Ектор Хіменес Браво розмістив у себе в Інстаграм.
«Картопля з грибами може бути смачною не тільки з пательні 😉
Простий але вишуканий рецепт, від якого вся сім’я буде в захваті👇 », – зазначив шеф-кухар.
Для цього потрібно:
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Вибухи на аеродромі в Білорусі, в Мережі опинилися фото з місця: "Сліди від пожежі нагадують контури..."
"Ось і кабздець починається": росіяни в паніці намагаються прорватися до Європи, що сталося
Переможниця "Танців із зірками" Дімопулос чесно відповіла, як ставиться до росіян: "Не переношу тих, хто..."
Шахраї дісталися найбагатшої співачки України, зірка терміново звернулася до українців: "Прошу..."
• Картопля – 200 грам • Борошно – 2-3 ст. Л. • Сіль • Яйце – 1 шт • Печериці – 150 грам • Часник – 5 грам • Шалот – 20 грам • Тимьян – 5 грам • Вершки (жирні) – 100 мл • Сіль, перець.
«Це тепер мій улюблений рецепт із картоплею 🥰 А у тебе який? Пиши», - повідомив суддя "Майстер Шеф".
Українці у захваті.
"Смакота", "Спасибі", "Просто і смачно", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, що допомагає йому триматися.
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розповів, хто надає йому сили жити далі
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" здивував низкою одкровень про своє життя .