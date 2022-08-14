Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым, но изысканным рецептом, от которого вся семья будет в восторге.

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво снова радует своих поклонников быстрыми и вкусными рецептами, которые подойдут для всей семьи.

В этот раз кулинар решил поделится секретами приготовления картошки с грибами. Видео приготовления Ньокки с грибами Эктор Хименес-Браво разместил у себя в Инстаграм.

«Картофель с грибами может быть вкусным не только из сковороды 😉 Простой, но изысканный рецепт, от которого вся семья будет в восторге», - отметил шеф-повар.

Для этого нужно:

• Картофель - 200 грамм • Мука – 2-3 ст. Л. • Соль • Яйцо — 1 шт • Шампиньоны - 150 грамм • Чеснок – 5 грамм • Шалот – 20 грамм • Тимьян — 5 грамм • Сливки (жирные) – 100 мл • Соль, перец.

«Это теперь мой любимый рецепт с картофелем 🥰 А у тебя какой? Пиши», - сообщил Судья "Мастер Шеф".

Украинцы в восторге.

"Вкуснятина", "Спасибо", "Просто и вкусно", - пишут в комментариях.

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