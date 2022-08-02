Как сообщает Politeka.net, бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" и шеф-повар Эктор Хименес-Браво прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Польшу, чтобы помогать украинским беженцам. Позже он вернулся в Украину, где продолжает волонтерскую деятельность.
Повар искренне верит в победу Украины, но иногда его накрывает аппатия. В этом он признался в своем блоге Инстаграм.
"Лично я в последнее время пребываю в аппатичном состоянии. Иногда хочется даже выкинуть телефон через окно и закрыться в комнате. Трудно, как никогда", - признался Эктор Хименес-Браво.
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При этом повар признался, что когда видит смелость и мужество украинцев - то чувствует, что победа уже близко и только от нас всех зависит она. Повар также попросил делиться с ним своими ощущениями в постах и рассказывать, что им дает силы жить дальше.
К посту он добавил снимки с украинцами, которые улыбаются не взирая ни на что.
Стоит отметить, что Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф". У него есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил эффектную тренировку в спортзале.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" впечатлил своей фигурой в плавках.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" стал свидетелем трагического события.