Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл несколько интересных и малоизвестных фактов о себе.

На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как когда-то пунктуальность спасла его жизнь.

"Я был в этот день очень взволнован, потому что ехал на собеседование. Постоянно что-то забывал дома, поэтому не успел на автобус. Но я должен был успеть, поэтому отдал почти все деньги на неделю за такси, которое и отвезло меня от взрыва на остановке в Колумбии", - поделился Хименес-Браво.

Также Эктор признается, что он романтик, любит планировать свидания и делать подарки.

Самое любимое украинское блюдо звезды "Мастер Шеф" - вареники со шкварками, а любимый завтрак - тот, что ему готовила в детстве мама, колумбийский суп. Он также обожает певца The Weekend.

Хименес-Браво рассказал, что уже в 27 лет он стал открывающим шефом 4 ресторанов в отеле в Канаде. В общем, Эктор открывал отели и рестораны в 7 странах мира, но последние 12 лет живет и строит свой бизнес в Украине.

"Я рад, что вы со мной здесь, ежедневно поддерживаете то, что я делаю в такое тяжелое время. Самая сильная мотивация: когда это кому помогает и тебя поддерживают", - обратился звездный шеф к поклонникам.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.