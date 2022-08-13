Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка на початку війни розлучилася із чоловіком Володимиром Дантесом, показала пам'ятні кадри зі свого повернення в Україну.

Українська співачка Надя Дорофєєва кілька місяців перебувала за кордоном і не приїжджала додому, боячись за свою безпеку. Однак після повернення артистка відразу вирушила на різні заходи, побачилася з улюбленцем публіки собачкою Патроном і встигла засвітитися на зустрічі з колегами.

У Міжнародний день молоді, який 12 серпня Україна відзначає разом із усім світом, Президент України нагородив дітей, які вже стали героями у воєнний час. Надя Дорофєєва також була присутня на цьому заході.

«Наше майбутнє, сенс нашого життя та щастя – діти 🙌🏻 Сьогодні разом із Президентом, першою леді та колегами-артистами мала честь нагородити наших маленьких героїв 💔

Особисто – 7-річного Єгора Шеремета із Чернігівщини за його неймовірну мужність! Разом із бабусею він місяць ховався у льоху, змайстрував дерев'яний автомат та охороняв вулицю у своєму селі. І зараз малюк не зупиняється! Допомагає піротехнікам і повідомляє про вибухонебезпечні предмети на околицях!» - Розповіла Надя про подвиги маленького хлопчика.

За її словами, дитина хоче допомогти вихворіти старшому братові, який злякався вибухів і перестав говорити, і відремонтувати будинок, пошкоджений окупантами. Війна залишила цих дітей безтурботності та змусила швидко подорослішати.

«Пишаюся тим, що у нас є така молодь 🥺; Слава Україні 💙💛; Українські діти – найкращі 🤗; Пишаюся тобою 💔; Хоча у наших дітей забрали дитинство, сподіваюся, вони зможуть побудувати майбутнє в мирній Україні 🇺🇦💔; Господи, яка молодець 💔» - пишуть у мережі.

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