Украинская певица Надя Дорофеева несколько месяцев находилась заграницей и не приезжала домой, боясь за свою безопасность. Однако по возвращению артистка сразу отправилась на различные мероприятия, увиделась с любимчиком публики собачкой Патроном и успела засветиться на встрече с коллегами.
В Международный день молодежи, который 12 августа Украина отмечает вместе со всем миром, Президент Украины наградил детей, уже ставших героями в военное время. Надя Дорофеева также присутствовала на данном мероприятии.
«Наше будущее, смысл нашей жизни и счастья – дети 🙌🏻 Сегодня вместе с Президентом, первой леди и коллегами-артистами имела честь наградить наших маленьких героев 💔
Лично – 7-летнего Егора Шеремета из Черниговщины за его невероятное мужество! Вместе с бабушкой он месяц прятался в погребе, смастерил деревянный автомат и охранял улицу в своем селе. И сейчас малыш не останавливается! Помогает пиротехникам и сообщает о взрывоопасных предметах в окрестностях!» - рассказала Надя о подвигах маленького мальчика.
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По ее словам, ребенок хочет помочь выболеть старшему брату, испугавшемуся взрывов и переставшему говорить, и отремонтировать дом, поврежденный оккупантами. Война оставила этих детей беззаботности и заставила быстро повзрослеть.
«Горжусь тем, что у нас есть такая молодежь 🥺; Слава Украине 💙💛; Украинские дети - лучшие 🤗; Горжусь тобой💔; Хотя у наших детей забрали детство, надеюсь они смогут построить будущее в мирной Украине 🇺🇦💔; Господи, какая молодец💔» - пишут в сети.
Напомним, "Больше всего возмущает": Ребрик показала фото с детьми и поделилась своей проблемой.
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