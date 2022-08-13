Ксенія Мішина є першою "Холостячкою" та відомою актрисою, яка часто подорожує, цього разу артистка зацікавила новими кадрами.

Як пише Politeka.net, українська актриса Ксенія Мішина ділиться в Інстаграм новими кадрами зі своїх подорожей та роботи досить часто. Вона спілкується з шанувальниками та розповідає про себе, а також не боїться розкрити незручні моменти та слабкості.

Цього разу Ксенія розповіла, як відлетів закордон разом із сином Платоном і тепер проводить час у новому для себе місті. Нещодавно Ксенія повернулася додому і розповіла, що спочатку було страшно повертатися до Києва і вона не знала, як поставиться до всього син.

Однак зараз вони спокійно подорожують своєю країною, бувають вдома і Ксенія навіть почала розповідати Платону про свої переживання.

«Цей так прикольно жити серед гір… у великому місті» – каже Ксенія та показує перші кадри зі своєї подорожі.

Після Ксенія показала кілька кадрів із мирного вечора, який проводить із сином після прильоту: «Як думаєте, який овоч мій син любить найбільше? Правильно, цибулю! Складна професія блогера…».

Також Ксенія знову почала розвивати свій бізнес, як раніше:

"Вчора ця бізнесвумен цілий день моталася. Якщо чесно, я не думала, що наважусь колись стати підприємцем і спочатку сама ідея мене лякала. Я нічого не розуміла в цьому. Але я зрозуміла, що там мільйон підводних каменів та складнощів і все я таки наважилася. Колись я вивчала економіку підприємства" - поділилася Мішина.

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