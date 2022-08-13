Ксения Мишина является первой "Холостячкой" и известной актрисой, которая часто путешествует, в этот раз артистка заинтриговала новыми кадрами.

Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина делится в Инстаграм новыми кадрами из своих путешествий и работы довольно часто. Она общается с поклонниками и рассказывает о себе, а также не боится раскрыть неловкие моменты и слабости.

В этот раз Ксения рассказала, как улетела заграницу вместе с сыном Платоном и теперь проводит время в новом для себя городе. не так давно Ксения вернулась домой и рассказала, что сначала было страшно возвращаться в Киев и она не знала, как отнесется ко всему сын.

Однако сейчас они спокойно путешетсвую по странам, бывают дома и Ксения даже начала рассказывать Платону о своих переживаниях.

«Этот так прикольно жить среди гор… в большом городе» - говорит Ксения и показывает первые кадры из своего путешествия.

После Ксения показала несколько кадров из мирного вечера, который проводит с сыном по прилету: «Как думаете, какой овощ мой сын любит больше всего? Правильно, лук! Сложная профессия блогера…».

Также Ксения снова принялась развивать свой бизнес, как ранее:

"Вчера эта бизнесвумен целый день моталась. Если честно, я не думала, что решусь когда-то стать предпринимателем и сначала сама идея меня пугала. Я ничего не понимала в этом. Но я поняла, что там миллион подводных камней и сложностей и все я таки решилась. Когда-то же я изучала экономику предприятия" - поделилась Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

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