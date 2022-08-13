Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – відома 55-річна українська актриса театру та кіно, яка підтримує українців у боротьбі проти російської агресії. Разом із чоловіком Ольга займається хвильтерством, допомагає біженцям та розповідає про ситуацію в країні.
З Борисюком Сумська також активно веде соціальні мережі та часто показує результати виступів у театрі. Одна зі спектаклів підкорила шанувальників: "У вас шикарний чоловік, пані Ольга" - каже одна з фанаток.
Сумська з Борисюком познайомилися ще на студентській новорічній вечірці у друзів, які часто перетиналися під час навчання в інституті. Проте їхній роман розпочався вже у театрі, коли вони грали у мюзиклі «Кандид».
2013 року Віталій Борисюк та Ольга Сумська повінчалися після бурхливої історії стосунків і нерідко пара продовжує дивувати фанатів.
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Також артистка зворушила українок, адже представила спеціальне звернення військових до дітей.
"Наші воїни світу. Вони воюють за свої сім'ї, вони воюють за нас, воюють за Україну! 🙏🏻🇺🇦» - висловилася Ольга під спеціальним роликом зі зверненням українських військових до своїх дітей. а розповідати більше про себе, милуватися природою та розвиватися"
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