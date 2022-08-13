Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – відома 55-річна українська актриса театру та кіно, яка підтримує українців у боротьбі проти російської агресії. Разом із чоловіком Ольга займається хвильтерством, допомагає біженцям та розповідає про ситуацію в країні.

З Борисюком Сумська також активно веде соціальні мережі та часто показує результати виступів у театрі. Одна зі спектаклів підкорила шанувальників: "У вас шикарний чоловік, пані Ольга" - каже одна з фанаток.

Сумська з Борисюком познайомилися ще на студентській новорічній вечірці у друзів, які часто перетиналися під час навчання в інституті. Проте їхній роман розпочався вже у театрі, коли вони грали у мюзиклі «Кандид».

2013 року Віталій Борисюк та Ольга Сумська повінчалися після бурхливої ​​історії стосунків і нерідко пара продовжує дивувати фанатів.

Також артистка зворушила українок, адже представила спеціальне звернення військових до дітей.

"Наші воїни світу. Вони воюють за свої сім'ї, вони воюють за нас, воюють за Україну! 🙏🏻🇺🇦» - висловилася Ольга під спеціальним роликом зі зверненням українських військових до своїх дітей. а розповідати більше про себе, милуватися природою та розвиватися"

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