Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная 55-летняя украинская актриса театра и кино, которая поддерживает украинцев в борьбе против российской агрессии. Вместе с супругом Ольга занимается волнтерством, помогает беженцам и рассказывает о ситуации в стране.

С Борисюком Сумская также активно ведет социальные сети и часто показывает результаты выступлений в театре. Один из спектаклей покорил поклонников: "У вас шикарный муж, госпожа Ольга" - говорит одна из фанаток.

Сумская с Борисюком познакомились еще на студенческой новогодней вечеринке у друзей, часто пересекались во время учебы в институте. Однако их роман начался уже в театре, когда они играли в мюзикле «Кандид».

В 2013 году Виталий Борисюк и Ольга Сумская обвенчались после бурной истории отношений и нередко пара продолжает удивлять фанатов.

Также артистка растрогала украинок, ведь представила специальное обращение военных к детям.

"Наши воины света. Они воюют за свои семьи, они воюют за нас, воюют за Украину!🙏🏻🇺🇦» - высказалась Ольга под специальным роликом с обращением украинских военных к своим детям. Они просят их не думать и не говорить о войне, а рассказывать больше о себе, любоваться природой и развиваться"

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