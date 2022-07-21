Популярная украинская актриса, звезда театра и кино Ольга Сумская, которая осталась в Украине и вместе с мужем выступает для военных, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами из новой фотосессии в мальвах.

Как видно, на новых фотографиях Ольга запечатлена на прогулке среди цветов и зелени, а на одном из кадров она вытянулась рядом с длинным пагоном цветов мальвы. Перед камерой актриса позирует в стильной обновке – бежевом вязаном пальто ручной роботы. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и грустный взгляд.

В подписи к публикации Сумская написала: "Гоню грустные мысли… Спасибо моей прекрасной за вожделенное пальто ручной вязки… Люблю!". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото актрисы, засыпая ее комплиментами: "Красивая невероятно", "Невероятная женщина", "Красотка", "Очень красивое", "Какая же вы красавица, Оленька! И пальто просто потрясающее!", "Вау! Невероятно красивое пальто, вам идет очень! Фантастичная женщина вы!", "Красавица", "Мальвы красивые".

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