Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук проводила оздоровчий відпочинок із дітьми та близькими. І хоча було кілька невдалих моментів, за словами артистки, нормальний час провести все ж таки вдалося.
Після відпустки у Буковелі Ганна вирушила додому із синами. Цього разу в Інстаграмі вона показала, як добре проводить вихідні після відпустки. Саліванчук не розповідає, чи ходить на заходи разом із чоловіком, проте з радістю показала свої веселощі з колегами та давніми знайомими.
Серед них опинилася і Вікторія Булітко з "Дизель шоу":
«Як багато було прожито, зіграно. А зараз я на весіллі у лисої матусі. Ви неймовірні!» – висловилася Ганна на емоціях.
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А щоб також нагадати шанувальникам про свою творчість, Ганна вирішила також показати кілька кадрів із минулих зйомок. Згадала Саліванчук кілька своїх яскравих ролей і підібрала для цього найцікавіші кадри.
Як можна помітити, Анна любить змінюватись і заради нових серіалів та фільмів також легко приміряє нові стилі, зачіски та особливо характер.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.