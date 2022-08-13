Акторка Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, показала в Інстаграм щасливі вихідні.

Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук проводила оздоровчий відпочинок із дітьми та близькими. І хоча було кілька невдалих моментів, за словами артистки, нормальний час провести все ж таки вдалося.

Після відпустки у Буковелі Ганна вирушила додому із синами. Цього разу в Інстаграмі вона показала, як добре проводить вихідні після відпустки. Саліванчук не розповідає, чи ходить на заходи разом із чоловіком, проте з радістю показала свої веселощі з колегами та давніми знайомими.

Серед них опинилася і Вікторія Булітко з "Дизель шоу":

«Як багато було прожито, зіграно. А зараз я на весіллі у лисої матусі. Ви неймовірні!» – висловилася Ганна на емоціях.

А щоб також нагадати шанувальникам про свою творчість, Ганна вирішила також показати кілька кадрів із минулих зйомок. Згадала Саліванчук кілька своїх яскравих ролей і підібрала для цього найцікавіші кадри.

Як можна помітити, Анна любить змінюватись і заради нових серіалів та фільмів також легко приміряє нові стилі, зачіски та особливо характер.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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