Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, которая последние несколько дней провела с детьми и родителями на курорте. Такж звезда успевает поделиться в Инстаграм интересными замечаниями и рассказывает о жизни.
«Попросил выучить стихотворение о родине, когда учил решил петь😂а я подсматривала и сняла💙💛 Решила, что это видео должно быть здесь❤️ Мечтаю, чтобы нашим детям вернули нормальное детство без войны и убийств. Хочется жить в мире, где царит мир, тепло и добро» - высказалась Анна под милыми кадрами с сыном.
После она опубликовала отрывок из зачитываемого стиха.
«Моя рідна Батьківщина
Має назву Україна.
В мене й нація своя-
Українець в мами я.
Є у мене й рідна мова
Де вкраїнське кожне слово.
Олексій Довгий» - написала Анна Саливанчук.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Война войдет в новую фазу: в британской разведке сказали, куда переместятся тяжелые бои
Дома разрывало на части: очевидцы успели заснять на видео разгул стихии
Россияне перегруппировываются и ведут наступление: "Применяют армейскую и штурмовую авиацию"
"Но мы не должны паниковать": ситуация на фронте резко изменится, к чему готовится ВСУ
А чтобы также напомнить поклонникам о своем творчестве, анна решила также показать несколько кадров из прошлых съемок. Упомянула Саливанчук несколько своих ярких ролей и подобрала для этого наиболее интересные кадры.
img desc=""]713079[/img]
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" засветилась в объятиях мускулистого красавца
Также Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" покорила схожестью с красавицей мамой на отдыхе
А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" объяснила, почему показывает только свои развлечения