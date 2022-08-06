Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, которая последние несколько дней провела с детьми и родителями на курорте. Такж звезда успевает поделиться в Инстаграм интересными замечаниями и рассказывает о жизни.

«Попросил выучить стихотворение о родине, когда учил решил петь😂а я подсматривала и сняла💙💛 Решила, что это видео должно быть здесь❤️ Мечтаю, чтобы нашим детям вернули нормальное детство без войны и убийств. Хочется жить в мире, где царит мир, тепло и добро» - высказалась Анна под милыми кадрами с сыном.

После она опубликовала отрывок из зачитываемого стиха.

«Моя рідна Батьківщина

Має назву Україна.

В мене й нація своя-

Українець в мами я.

Є у мене й рідна мова

Де вкраїнське кожне слово.

Олексій Довгий» - написала Анна Саливанчук.

А чтобы также напомнить поклонникам о своем творчестве, анна решила также показать несколько кадров из прошлых съемок. Упомянула Саливанчук несколько своих ярких ролей и подобрала для этого наиболее интересные кадры.

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